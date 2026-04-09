Yenipazar'da 'Engel Tanımayan' etkinlikte bir araya geldiler

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde gönüllü gençler, özel eğitim öğrencileriyle bir araya gelerek oyun ve etkinliklerle dolu keyifli anlar yaşadı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen rehabilitasyon ve özel okul ziyaretleri kapsamında, Yenipazar Yurt Müdürlüğü gönüllü gençleri Merkez Ortaokulu özel eğitim sınıfını ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerle birlikte çeşitli oyunlar oynanırken, boyama ve etkinlik çalışmalarıyla keyifli anlar yaşandı. Gerçekleştirilen etkinlikte gönüllü gençler ile öğrenciler arasında güçlü bir bağ kurulurken, ortaya samimi ve neşeli görüntüler çıktı. Etkinliğin, öğrencilerin sosyal gelişimine katkı sağlamasının yanı sıra gönüllülük bilincini de güçlendirdiği belirtildi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bu tür buluşmaların devam edeceğini ifade edilirken, "Hayatı paylaşmak için engel yok" mesajı verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı