Haberler

Yurt öğrencileri kuşlar için ev yaptılar

Yurt öğrencileri kuşlar için ev yaptılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hacı Mustafa Efendizade Yurt Müdürlüğü bünyesindeki 'Gönül Sarayı' projesi kapsamında gönüllü öğrenciler, soğuk hava koşullarında kuşların korunması için kuş evleri hazırladı. Bu proje ile öğrenciler hem doğaya karşı sorumluluk bilinci kazandı hem de el becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Hacı Mustafa Efendizade Yurt Müdürlüğü bünyesinde yürütülen 'Gönül Sarayı' projesi kapsamında gönüllü öğrenciler tarafından anlamlı bir çalışma gerçekleştirilirken, öğrenciler soğuk ve yağışlı havalarda kuşların korunabilmesi amacıyla kuş evleri hazırladı.

Gönüllü öğrenciler tarafından hazırlanan kuş evleri, doğada yaşayan kuşların yağmur, rüzgar ve soğuktan en az şekilde etkilenmesi için belirlenen uygun noktalara yerleştirildi. Çalışma sürecinde öğrenciler, kuş evlerini kendi emekleriyle hazırlayarak hem el becerilerini geliştirdi hem de doğaya karşı sorumluluk bilinci kazandı. Yetkililer, gerçekleştirilen faaliyetle çevre bilincinin artırılmasının yanı sıra öğrencilerde merhamet, paylaşma ve gönüllülük duygularının pekiştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. 'Gönül Sarayı' projesi kapsamında sosyal sorumluluk odaklı çalışmaların aralıksız sürdürüleceği ifade edilirken, öğrencilerin sergilediği bu duyarlı davranışın toplumun her kesimine örnek olması gerektiği vurgulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var

Dev şirkete şafak operasyonu! Kayyum atandı, gözaltılar var
Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı

Gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri

3 ilde emniyet müdürü değişti! İçlerinden bir tanesi dikkat çekici
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu
İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Trump elindeki morluğun nedenini açıkladı

Trump elindeki morluğun nedenini açıkladı
Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri

3 ilde emniyet müdürü değişti! İçlerinden bir tanesi dikkat çekici
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'na büyük tepki

Kerem'e tepki öyle böyle değil
Noa Lang, Galatasaray için İstanbul'da! İşte ilk sözleri

Galatasaray'dan gece yarısı bombası! Yıldız futbolcu İstanbul'da