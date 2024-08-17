Gölyaka'da Yaz Kur'an Kursları Son Buldu

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 'Yaz Kur'an Kursuları' düzenlenen etkinlikle sona erdi. Çocuklar öğrendikleri süreleri okurken bilgi yarışması yapıldı.

Gölyaka'da yaz kuran kursları çeşitli etkinliklerle tamamlandı. Merkez Camide yapılan kapanış programına Gölyaka Müftüsü Ahmet Demirel, din görevlileri, aileler ve kurs öğrencileri katıldı. Bilgi yarışmasında finalde Merkez ve Yeşil Mahalle Camisi kaldı. Eşitlik bozulmaması nedeniyle her iki cami kurs öğrencileri birinci ilan edilirken ikinciliği ise Hacı Yakup Cami aldı.

İlçe Müftüsü Ahmet Demirel bu güzel organizasyona katılım sağlayan öğrencilerimizi tebrik ederek "Okumayı bırakmak yok. Yaz Kuran kurslarına gelen öğrencilerimiz sağlam ve sahih dini bilgiler; vatan, millet, ezan, bayrak sevgisi öğrendiler. Çocuklarımız bu kurslarda hem eğlendi hem de oynadı. Kursa katılan tüm çocukları tebrik ediyorum" dedi,

Program sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. - DÜZCE