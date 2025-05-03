Gölpazarı'nda Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması Dereceye Giren Öğrencileri Kaymakam Kılıç Ağırladı

Gölpazarı'nda Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması Dereceye Giren Öğrencileri Kaymakam Kılıç Ağırladı
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler, Kaymakam Feyza Nur Kılıç'ı makamında ziyaret etti. Kılıç, başarı gösteren öğrencileri tebrik ederek onlara hediye verdi ve zihinsel gelişime katkı sağlayan bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler, Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Kılıç, başarı gösteren öğrencilerle bir araya gelerek her birine derece aldıkları oyunları hediye etti. Öğrencileri tebrik eden Kılıç, ilçenin genç yeteneklerinden duyduğu gururu ifade ederek başarılarının devamını diledi. Ayrıca, bu tür etkinliklerin gençlerin zihinsel gelişimine katkıda bulunduğunu vurguladı.

Öğrenciler, Kaymakam Kılıç'a teşekkür ederek duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret, öğrencilerle yapılan hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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