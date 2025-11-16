Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Vatandaşlarla Buluştu

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Gölpazarı'nda ikamet eden vatandaşlarla buluşarak hanelerinde sohbet etti.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, ilçede yaşayan İmzadiye Ünal ve Naciye Dülger'i hanelerinde ziyaret ederek samimi bir buluşma gerçekleştirdi. Gerçekleşen görüşmede Kaymakam Kılıç, vatandaşlarla sohbet edip hal ve hatırlarını sordu.

Kaymakam Feyza Nur Kılıç, "Görüşme sırasında vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. Kendilerine destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK