Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç'tan Hane Ziyaretleri

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Orta ve İstiklal mahallesindeki vatandaşların evlerine konuk oldu.

Kaymakam Feyza Nur Kılıç, Orta ve İstiklal Mahallesinde ikamet eden vatandaşları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı (SYDV) personeli Hatice Sırça ile birlikte hane ziyaretleri kapsamında ailelerin durumları hakkında bilgi aldı ve taleplerini dinledi. Hane halkları, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ettiler. - BİLECİK