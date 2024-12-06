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Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Minik Öğrencilerle Etkinlik Düzenledi

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Minik Öğrencilerle Etkinlik Düzenledi
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Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Gazimihal İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle çeşitli etkinliklere katıldı ve öğretmenlerle okul hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, minik öğrencilerle bir araya gelerek etkinlik düzenledi.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Gölpazarı Gazimihal İlkokulu'nu ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette minik öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Kılıç, sınıfta çeşitli etkinliklere katıldı. Daha sonrasında Kılıç öğretmenler odasına giderek, eğitimcilerden okul hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Kaymakam Kılıç, öğrencilerle ve öğretmenlerle birlikte yaptıkları etkinliklerin ve geçirdiği keyifli zaman için teşekkür ederken, okul yönetimin de misafirperverliğinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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