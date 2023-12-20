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Gölpazarı Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinin Talepleri Karşılandı

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Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Halk Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören aşçılık ve dikiş kursiyerlerinin taleplerini karşıladı. Başkan Suer, kursiyerlerin talepleri doğrultusunda araç gereçleri teslim etti.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin talepleri karşılandı.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Halk Eğitim Merkezinde öğrenim gören aşçılık ve dikiş kursiyerlerinin taleplerini karşılıksız bırakmadı. Halk Eğitim Merkezine giderek kursiyerlerle bir araya gelen Başkan Suer, bir süre sohbet etti. Ardından kursiyerlerin talepleri doğrultusunda almış olduğu araç gereçleri teslim etti. Taleplerinin yerine getirilmesinden mutlu olduklarını belirten kursiyerler Başkan Suer'e teşekkür etti. Başkan Suer ise öğrenen kadınların her zaman yanında olduğunu belirterek, "Kursiyerlerimizin talepleri doğrultusunda ihtiyaçları olan malzemeleri tedarik ettik. Bizler öğrenen kadınların yanındayız. Hayırlı uğurlu olsun güle güle kullansınlar" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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