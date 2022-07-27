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Gölge yapıyor diye cami bahçesindeki çeyrek asırlık ağaçları kestiler

Gölge yapıyor diye cami bahçesindeki çeyrek asırlık ağaçları kestiler

Sivas'ta camiyi gölgede bıraktığı gerekçesiyle bahçesindeki onlarca çam ağacı kesildi.

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Sivas'ta camiyi gölgede bıraktığı gerekçesiyle bahçesindeki onlarca çam ağacı kesildi.

Orhangazi Mahallesi'nde bulunan Selim Bey Camii'nin bahçesindeki yaklaşık 30 yıllık ağaçlar, camiyi gölgede bıraktığı gerekçesiyle cami derneği, cemaat ve mahalle muhtarlığının başvurusunun ardından alınan kararla kesildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere neden olurken, Orhangazi Mahallesi Muhtarı Dursun Yıldız gerekli izinler alınarak ağaçların kesildiğini ve yerine camiyi kapatmayacak bodur ağaçlar dikileceğini söyledi. Yıldız, "Camimizin altında Kur'an kursunun yapıldığı yerde küf, nem ve koku olmaya başladı. Bu nedenle Kur'an kursuna gelen bayanlar artık gelmediler. Daha sonra ağaçlar camiyi kapattığı için bayanlar, mahalleliler, komşular 'Bu çamları keselim cami soğuk oluyor, rutubet ve nem oluyor, gündüz camide ışık yakıyoruz' dediler. Biz de Salim Bey Derneği olarak toplanıp, gerekli izinleri alarak 33 adet çam ağacını kestik" dedi

(Onur Erden - Volkan Kaplan/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Selim Bey Orhangazi Sivas Cami Yerel Güncel Haberler

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