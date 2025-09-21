Haberler

Gölbaşı'nda Şiddetli Rüzgar Konteyneri Uçurumdan Düşürdü

Güncelleme:
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, boş bir konteynerin yaklaşık 50 metrelik uçurumdan aşağıya düşmesine neden oldu. Olayda yaralanan olmadı ancak köy sakinleri benzer tehlikelerin önlenmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı etkili olan şiddetli rüzgar, boş bir konteynerin uçurumdan aşağıya düşmesine neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Hamzalar köyünde bulunan ve kullanılmayan bir konteyner, rüzgarın etkisiyle yerinden koparak yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Sert düşüşün ardından konteyner tamamen parçalanırken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Köy sakinleri, bölgede zaman zaman etkili olan rüzgarların benzer tehlikelere yol açabileceğini belirterek, alınması gereken önlemler konusunda yetkililere çağrıda bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
