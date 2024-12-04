Gölbaşı'nda Polis Önemli Bilgilendirme Faaliyeti Gerçekleştirdi

Adıyaman Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, vatandaşları ve otogar esnafına yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Gölbaşı Otogarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Toplum Destekli Polislik ekibi, dolandırıcılık yöntemleri, güvenli internet kullanımı ve siber suçlarla mücadele konularında detaylı bilgilendirme yaptı. Ziyaret kapsamında, özellikle son dönemde artış gösteren telefon ve internet dolandırıcılığına karşı alınması gereken önlemler ile siber zorbalık konularına dikkat çekildi.

Bilgilendirme sırasında, vatandaşlara ve esnafa SİBERAY projesi kapsamında hazırlanan broşürler dağıtıldı. - ADIYAMAN