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Gölbaşı'nda Polis Önemli Bilgilendirme Faaliyeti Gerçekleştirdi

Gölbaşı'nda Polis Önemli Bilgilendirme Faaliyeti Gerçekleştirdi
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Adıyaman Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık yöntemleri ve siber suçlarla mücadele hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Otogarda yapılan etkinlikte, güvenli internet kullanımı ve siber zorbalık konuları üzerinde duruldu.

Adıyaman Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, vatandaşları ve otogar esnafına yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Gölbaşı Otogarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Toplum Destekli Polislik ekibi, dolandırıcılık yöntemleri, güvenli internet kullanımı ve siber suçlarla mücadele konularında detaylı bilgilendirme yaptı. Ziyaret kapsamında, özellikle son dönemde artış gösteren telefon ve internet dolandırıcılığına karşı alınması gereken önlemler ile siber zorbalık konularına dikkat çekildi.

Bilgilendirme sırasında, vatandaşlara ve esnafa SİBERAY projesi kapsamında hazırlanan broşürler dağıtıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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