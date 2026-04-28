Gölbaşı'nda Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde koordinasyon toplantısı yapıldı.
Gölbaşı kaymakamlığında düzenlenen ve Kaymakam Kadir Algın başkanlığında kurum müdürlerinin katılımıyla "Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.
Toplantıda, ilçede yürütülen çalışmalar ile mevcut duruma ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunulurken, Kaymakam Kadir Algın ilgili kurum müdürlerinden yürütülen faaliyetlere dair güncel bilgiler aldı.
Kaymakam Algın, vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla gerekli talimatları verdi. - ADIYAMAN