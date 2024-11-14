Gölbaşı'nda Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamlığı personeline yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından organize edildi. Gölbaşı Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda dolandırıcılık ve yeni suç yöntemleri, genel güvenlik, güvenli internet kullanımı, 112 acil ihbar hattı, emniyet kemerinin önemi, KADES uygulaması, aile içi ve kadına şiddet, siber suçlar ele alındı.

Toplantıda katılımcılara güvenlik ve bilinçlendirme konularında bilgi aktarılarak, özellikle dolandırıcılıkla mücadele ve şiddet olaylarına karşı farkındalık oluşturulması hedeflendi. Kaymakamlık personelinin aktif katılımıyla sorular yanıtlandı ve öneriler alındı. - ADIYAMAN