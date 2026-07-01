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Depremzede aileler yeni yuvalarına kavuştu

Depremzede aileler yeni yuvalarına kavuştu
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Savran Köyü'nde tamamlanan kalıcı deprem konutlarının anahtar teslim töreni düzenlendi. Törene Kaymakam Kadir Algın ve heyet katıldı, hak sahibi vatandaşlara anahtarları verildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Savran Köyü'nde yapımı tamamlanan kalıcı deprem konutlarının anahtar teslim töreni düzenlendi.

Törene Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, İl Genel Meclisi üyeleri ve beraberindeki heyet katıldı. Program kapsamında hak sahibi vatandaşlara yeni konutlarının anahtarları teslim edildi.

Depremzede ailelerin güvenli ve sağlam konutlarına kavuşmasının önemli olduğunu belirten Kaymakam Kadir Algın, "yeni evlerin hak sahiplerine hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti. Algın, vatandaşlara aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde yaşamaları dileğinde bulunuyorum" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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