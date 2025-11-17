Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde Sigara Bırakma Tedavi Polikliniği Açıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı Devlet Hastanesi bünyesinde Sigara Bırakma Tedavi Polikliniği hizmete açıldı.

Gölbaşı Devlet Hastanesi yetkilileri poliklinikte uzman hekimler tarafından bilimsel yöntemlerle sigara bırakma tedavisinin gerçekleştirileceğini duyurdu.

Poliklinikte, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ve akredite edilmiş tedavi yöntemleri uygulanıyor. Ayrıca Bakanlık tarafından ücretsiz karşılanan sigara tedavi ilaçları da hastalara reçete edilebiliyor.

Hastaların ihtiyaçlarına özel sağlık planlaması yapıldığını belirten yetkililer, kişiye uygun tedavi süreci tasarlandığını vurguladı. Tedavi sürecinde hastaların motivasyonlarını artırmaya yönelik çalışmalar da yürütülüyor.

Gölbaşı Devlet Hastanesi Sigara Bırakma Tedavisi Polikliniği, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara ücretsiz ve bilimsel destek sunarak sağlıklı bir yaşam için önemli bir adım atıyor. - ADIYAMAN