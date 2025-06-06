Gökova Kavşağında Trafik Kazası: 2 Yaralı

Gökova Kavşağında Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Muğla'nın Ula ilçesinde Gökova kavşağında meydana gelen trafik kazasında biri ağır iki kişi yaralandı. İki aracın karıştığı kazada, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine sağlık ve güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi.

Gökova kavşağında kaza: 1'i ağır 2 yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Ula ilçesi Gökova kavşağında iki aracın karıştığı trafik kazasında biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı.

Kaza, Akçapınar Mahallesi'nden ana yola çıkmak isteyen bir aracın, Marmaris istikametinden gelen başka bir araçla çarpışması sonucu meydana geldi. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle iki araç yaklaşık 30 metre sürüklendi.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, trafik polisi ve 112 ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır, diğerinin ise hafif olduğu öğrenildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL - Yerel
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