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Gökçebey İlçe Jandarma Komutanlığı Kayıp Hayvanları Buldu

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Gökçebey İlçe Jandarma Komutanlığı, vatandaşların bildirimi üzerine başıboş dolaşan dört büyükbaş hayvanı güvenli bir bölgede muhafaza altına aldı. Hayvanların sahibiyle yapılan görüşme sonucunda hayvanlar sahibine teslim edildi.

Gökçebey İlçe Jandarma Komutanlığı, vatandaşların bildirimi üzerine başıboş dolaşan dört büyükbaş hayvanı güvenli bir bölgede muhafaza altına aldı.

Gökçebey İlçe Tarım Müdürlüğü ile iş birliği içinde yürütülen çalışmalar neticesinde, hayvanların küpe numaraları sorgulanarak sahibinin Devrek ilçesi Karabaşlı köyünde ikamet eden G.S. olduğu belirlendi. G.S. ile yapılan görüşmede, hayvanlarını yaklaşık dört gün önce kaybettiğini ve aramalarına rağmen bulamadığını ifade etti. Gökçebey İlçe Jandarma Komutanlığı, hayvan sahibi G.S.'yi komutanlığa davet ederek, kayıp dört büyükbaş hayvanı sahibine teslim etti.

G.S. ise hayvanlarının bulunmasının sevincini jandarma ekipleri ile paylaştı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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