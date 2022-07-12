Sosyal medya üzerinden topladıkları oyuncaklarla kırsalda yaşayan göçer çocuklara sürpriz yaptılar - Haberler

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Sosyal medya üzerinden topladıkları oyuncaklarla kırsalda yaşayan göçer çocuklara sürpriz yaptılar

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Atan - Yerel
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Sosyal medya üzerinden topladıkları oyuncaklarla kırsalda yaşayan göçer çocuklara sürpriz yaptılarŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir grup genç, sosyal medya üzerinden topladıkları oyuncaklarla kırsalda yaşayan göçer çocuklara sürpriz yaptı.

Sosyal medya üzerinden topladıkları oyuncaklarla kırsalda yaşayan göçer çocuklara sürpriz yaptılar

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir grup genç, sosyal medya üzerinden topladıkları oyuncaklarla kırsalda yaşayan göçer çocuklara sürpriz yaptı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iyilik hareketi olarak adlandırılan bir grup genç, sosyal medya hesapları üzerinden oyuncak topladı. Oyuncakları araçlarına yükleyen gençler, göçerlerin yaşadığı kırsal mahallelere gitti. Elektriğin olmadığı, suyun ise tankerlerle taşındığı Cileil ve Mengalan bölgesine giden gençler, çocuklara bayram sürprizi yaptı. Daha önce de aynı mahalleye oyuncak götüren aracı gören çocuklar, evlerinden çıkıp araca doğru koştu. Oyuncaklarına kavuşan çocuklar, oyun oynayarak büyük bir mutluluk yaşadı. Çocuklara oyuncak dışında elbise ve çikolata da dağıtıldı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde TİGEM kırsalındaki göçer çocuklara oyuncak götürdüklerini söyleyen gönüllü gençlerden Mehmet Özer, "Çocuklarla buluştuk, bayramlaştık. Çocuklara oyuncak dağıttık ve mutluluklarını paylaştık. Çok güzel vakit geçirdik. Bize oyuncak gönderen, çocukları güldüren herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Atan - Yerel

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