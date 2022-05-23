Göcenoluk'ta yağmur duası ve sıla-i rahim etkinliği - Haberler

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Göcenoluk'ta yağmur duası ve sıla-i rahim etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Hüseyin Efe - Yerel
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Göcenoluk'ta yağmur duası ve sıla-i rahim etkinliği Merkezi Eskişehir'de bulunan Göcenoluk Köylüleri Kültür Geliştirme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Göcenoluk Mahallesi Muhtarlığı ile birlikte yağmur duası ve sıla-i rahim etkinliği düzenlendi.

Göcenoluk'ta yağmur duası ve sıla-i rahim etkinliği

KÜTAHYA - Merkezi Eskişehir'de bulunan Göcenoluk Köylüleri Kültür Geliştirme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Göcenoluk Mahallesi Muhtarlığı ile birlikte yağmur duası ve sıla-i rahim etkinliği düzenlendi.

Mahalle camisinde imam hatipler Muhammed Şahin, Aziz Özyavuz, Mustafa Çay ve Mehmet Efe tarafından Mevlid-i Şerif okundu, daha sonra okulun bahçesinde toplu olarak yağmur duası yapıldı.

Muhtar Nasıf Şükrü Özyavuz, yoğun katılım sebebiyle Göcenoluklular'a teşekkür etti.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çam, "Seyitgazi ilçesine bağlı olan köyümüz Kütahya'ya 41, Eskişehir'e de 100 kilometre uzaklıktadır. Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz ancak koronavirüs salgını sebebiyle 2 yıl ara verdiğimiz sıla-i rahim etkinliğinin bu yıl 10.ncusu gerçekleştirdik" dedi.

Etkinliğe katılan Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, AK Parti Seyitgazi İlçe Başkanı Yaşar Türk ve Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden, Dernek Başkanı Hüseyin Çam, Muhtar Nasıf Şükrü Özyavuz ve mahalle sakinlerine tebriklerini ilettiler.

Etkinlik, okul bahçesinde toplu olarak yenen yemek ile sona erdi.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Yerel

Yerel, Haberler

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