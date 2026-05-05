Göcek Sakinlerinden Emine Erdoğan'a "Osmanağa Koyu" Çağrısı: Doğamız Katledilirse Gelecek Nesillere Ne Bırakacağız?

(MUĞLA) - Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi sınırlarında bulunan Osmanağa Koyu'nda başlayan inşaat çalışmalarının durdurulması için yöre halkı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a destek çağrısında bulundu. Erkan Ölmez, "Sayın Emine Erdoğan hanımefendi, güzel koylarımız taşlaşırsa, doğamız katledilirse gelecek nesillere ne bırakacağız" dedi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi sakinleri, Osmanağa Koyu'ndaki inşaatın durdurulması için açıklama yaptı. Mahalle sakinleri adına açıklamayı yapan Erkan Ölmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a seslenerek şunları söyledi:

"Çağrım, saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan'a. BM Genel Kurulu'nun Sıfır Atık Özel Oturumu'nda yaptığı konuşmada 'Küresel hiçbir meseleye kayıtsız kalmayacağımız gibi çevre sorunlarında da çözümün bir parçası olma kararlılığımızı sürdürüyoruz' dedi. Sayın Emine Erdoğan, konuşmasında 'Gelecek nesiller için değişimin bugün başlatılması gerektiğini' vurguladı. Sayın Emine Erdoğan, 'Buradan dünyayı ben mi kurtaracağım diye düşünen herkese seslenmek istiyorum: Evet siz! Evet biz! Dünyayı kurtaracağız. Zira bu gidişatı tersine çevirebilecek son nesil biziz' diyerek dünya milletlerini çevre bilinci konusunda uyarmıştır. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendiye sesleniyorum: Herkes evinin önünü süpürse şehir tertemiz olur. Sayın Emine Erdoğan hanımefendi, güzel koylarımız taşlaşırsa, doğamız katledilirse gelecek nesillere ne bırakacağız? Sizin yüksek iradenizle bu konuya eğileceğinizi umuyor ve yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

