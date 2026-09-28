Girne açıklarında batan gemi için dip aramada 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

KKTC Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Girne açıklarında batan geminin yaklaşık bin metre uzağında ve 570 metre derinlikte yürütülen dip arama çalışmalarında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Açıklamada, kayıp 11 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı