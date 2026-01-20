Haberler

Mustafa Koç Giresun Valiliği'ne atandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Valiler Kararnamesi ile Ağrı Valiliği'nden Giresun Valiliği'ne atanan Vali Mustafa Koç görevine başladı. Koç, “Hizmetlerimizi adaletli, ölçülü ve hukukun üstünlüğü ilkeleriyle yürüteceğiz. İnsanı önceleyen bir kamu anlayışını esas alacağız” dedi.

(GİRESUN) - Valiler Kararnamesi ile Ağrı Valiliği'nden Giresun Valiliği'ne atanan Vali Mustafa Koç görevine başladı. Koç, "Hizmetlerimizi adaletli, ölçülü ve hukukun üstünlüğü ilkeleriyle yürüteceğiz. İnsanı önceleyen bir kamu anlayışını esas alacağız" dedi.

Koç, Giresun Valiliği'ne atanması dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kentin köklü birikimini "gelecek nesillere devredilecek kalıcı bir değer" olarak gördüklerini söyledi.

Koç, 2000 yılından bu yana sürdürdüğü mülki idare amirliği mesleğinde edindiği birikimi, kurumsal disiplin ve sahadaki tecrübeyle birleştirerek görev yapacağını belirtti ve "Üstlendiğimiz görevi devlet ciddiyetine ve güvenine dayalı olarak ifa edeceğiz" dedi.

Konuşmasında Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitleri ve gazileri rahmet ve şükranla andığını söyleyen Koç, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya da teşekkür etti.

Koç ayrıca, Giresun Valisi'yken Osmaniye Valiliği'ne atanan Mehmet Fatih Serdengeçti'ye yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz

SDG'nin son hamlesi Bakan Fidan'ı endişelendirdi
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş

Karton bardakta aldığı çaya ödediği paraya isyan etti
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü

Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi bulundu! 5 ay önce kaybolan Rus yüzücü olabilir

Boğazda erkek cesedi bulundu! Deliller tek bir kişiyi işaret ediyor
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş

Karton bardakta aldığı çaya ödediği paraya isyan etti
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı

Malum jetteki diğer kadının ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya...
Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan'a sürpriz ziyaret

Ziyaretine giden isimleri tahmin edemezsiniz