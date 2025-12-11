Bulancak'ta Dereye Yuvarlanan Araçtaki 2 Kişi Hayatını Kaybetti

(GİRESUN) - Giresun'un Bulancak ilçesinde dereye yuvarlanan otomobilde bulunan iki kişi yaşamını yitirdi. Araçta sıkışan Rayif Şimşek olay yerinde, akıntıya kapılan sürücü Emin Yılmaz ise arama çalışmaları sonucunda dere hattında ölü bulundu.

Bulancak-Kovanlık yolunda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Pazarsuyu Deresi'ne yuvarlanan otomobilde bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, 28 ES 850 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye savruldu.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine AFAD, jandarma, emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görgü tanıklarının ilk ifadelerine göre, kazanın ardından Raif Şimşek araç içerisinde sıkıştı, sürücü Emin Yılmaz ise deredeki akıntıya kapıldı. Olay yerine ulaşan ekipler, vinç yardımıyla deredeki aracı çıkardı.

Araçta Rayif Şimşek'in cansız bedeni bulundu. Derede akıntıya kapılan Emin Yılmaz'ın da cesedine arama-kurtarma çalışmalarının ardından ulaşıldı.

Rayif Şimşek'in vefat eden annesi Ayşe Şimşek'in mezar yeri işlemlerini tamamlamak üzere, torunu ve aracın sürücüsü olan Emin Yılmaz ile birlikte Kuzköy Köyü'ne gittikleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.