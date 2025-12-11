Haberler

Bulancak'ta Dereye Yuvarlanan Araçtaki 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında dereye yuvarlanan otomobilde bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Araçta sıkışan Rayif Şimşek olay yerinde öldü, akıntıya kapılan sürücü Emin Yılmaz ise arama çalışmaları sonucunda bulundu.

(GİRESUN) - Giresun'un Bulancak ilçesinde dereye yuvarlanan otomobilde bulunan iki kişi yaşamını yitirdi. Araçta sıkışan Rayif Şimşek olay yerinde, akıntıya kapılan sürücü Emin Yılmaz ise arama çalışmaları sonucunda dere hattında ölü bulundu.

Bulancak-Kovanlık yolunda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Pazarsuyu Deresi'ne yuvarlanan otomobilde bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, 28 ES 850 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye savruldu.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine AFAD, jandarma, emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görgü tanıklarının ilk ifadelerine göre, kazanın ardından Raif Şimşek araç içerisinde sıkıştı, sürücü Emin Yılmaz ise deredeki akıntıya kapıldı. Olay yerine ulaşan ekipler, vinç yardımıyla deredeki aracı çıkardı.

Araçta Rayif Şimşek'in cansız bedeni bulundu. Derede akıntıya kapılan Emin Yılmaz'ın da cesedine arama-kurtarma çalışmalarının ardından ulaşıldı.

Rayif Şimşek'in vefat eden annesi Ayşe Şimşek'in mezar yeri işlemlerini tamamlamak üzere, torunu ve aracın sürücüsü olan Emin Yılmaz ile birlikte Kuzköy Köyü'ne gittikleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Habertürk'ün Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk haberini veriş şekline bakın

Habertürk'ün Mehmet Akif'in tutukluluk haberini veriş şekline bakın
Trabzonspor'un Oulai'den istediği bonservis bedeli belli oldu

Trabzon tarihi bir bonservis istiyor! Satılırsa bir oda dolusu para
Bostancı'da 6 bin TL kira veren kiracının talebi, ev sahibini şoke etti

Kiracının evi boşaltmak için istediği para ev sahibini şoke etti
Operasyonda tutuklanan tek kadının ifadesi ortaya çıktı: Mehmet Akif Ersoy'la 2 yıl sevgiliydik

Tutuklanan tek kadının ifadesi: Mehmet Akif'le 2 yıl sevgiliydik
Habertürk'ün Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk haberini veriş şekline bakın

Habertürk'ün Mehmet Akif'in tutukluluk haberini veriş şekline bakın
Taraftarlar şokta! Icardi 5.5 yıl sonra geri mi dönüyor?

Taraftarlar şokta! Icardi 5.5 yıl sonra geri mi dönüyor?
İş yeri açma yönetmeliği değişti; geciktirilen ruhsatta bakanlık devreye girecek

Ruhsatta bunu yaparsanız, bakanlık devreye girecek
TFF'den bomba Mehmet Türkmen kararı

TFF'den olay pozisyona "Devam" diyen hakem hakkında karar
Bakan Kacır bütçe görüşmelerine Togg'un yeni modeli T10F ile geldi

Meclis bahçesinde ilk kez görüldü! Bakın hangi bakana ait çıktı
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...

Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...
Tunceli'de baraj gölünün çekilmesiyle tarihi sanduka parçası bulundu

Baraj çekilince ortaya çıktı, vinçle kaldırılıp feribotla taşındı
Hollywood'u sarsan kaza! Oyuncu Wenne Alton Davis feci şekilde can verdi

Sanat camiasını yasa boğan ölüm! Usta oyuncu feci şekilde can verdi
title