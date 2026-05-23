Giresun'daki 5 Kişinin Öldüğü Trafik Kazası Anı Kameralara Yansıdı

Haber: Barış TÜYSÜZ

(GİRESUN) – Giresun'da tırın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı 3'ü çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun Limanı mevkisinde gece saatlerinde meydana gelen kazanın ayrıntıları ve güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntülere göre, 55 K 4065 plakalı tır, kırmızı ışıkta bekleyen ve Kurban Bayramı tatili için memleketleri Trabzon'un Arsin ilçesine gittikleri öğrenilen ailenin içinde bulunduğu 34 PMS 61 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan 34 PMS 61 plakalı otomobil, Ferhat Yıldız yönetimindeki 34 PNM 09 plakalı otomobile, bu otomobil de Köksal Yusuf Halil yönetiminde otomobil taşıyan tıra çarptı. Kazada otomobiller, iki tırın arasında sıkıştı.

Kazada 34 PMS 61 plakalı otomobilde bulunan aynı aileden sürücü Ali Yıldız ile Melek Yıldız (40), Hamza Yıldız (7), Hasan Yıldız (7) ve Sadem Yağmur Yıldız (15) yaşamını yitirdi.

Çekici sürücüsü Musa U., diğer otomobilin sürücüsü Ferhat Y. ile araçta bulunan F.Y., R.Y., S.Y. ve E.Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA