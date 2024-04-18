Giresun'da silahlı soygun: Taksici rehin tutuldu

Giresun'un Bulancak ilçesinde öğlen saatlerinde meydana gelen silahlı soygun sırasında gasp edilen taksi ve araçta rehin tutulan taksici tedavi altına alındı.

İlçe'nin İnönü caddesinde bir kuyumcuyu soyan silahlı saldırganlar, kuyumcu soygunun öncesinde bir taksi gasp ettikten sonra, taksiciyi bağlayarak aracın bagajına yerleştirdiler. Soygunun ardından bir süre araçla kaçan zanlılar ardından aracı bırakarak yaya bir şekilde kaçtılar. Aracın terk edildiği bölgeye ulaşan sağlık ve emniyet ekipleri rehin tutulan taksici Rıfkı Yavuz'u bulunduğu yerden çıkararak ilk ifadesinin ardından Bulancak Devlet Hastanesi'ne sevk ettiler.

Olay sonrası kaçan saldırganları arama çalışmaları sürüyor. - GİRESUN