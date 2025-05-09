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Giresun'da Okulda Kanlı Olay: Eski Güvenlik Görevlisi İki Kadını Vurdu

Giresun'da Okulda Kanlı Olay: Eski Güvenlik Görevlisi İki Kadını Vurdu
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Giresun'daki Sosyal Bilimler Lisesi'nde eski güvenlik görevlisi A.T, kantinde çalışan iki kadını silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

(GİRESUN) - Giresun'da Sosyal Bilimler Lisesi'nde eski güvenlik görevlisi, kantinde çalışan kardeş iki kadını silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası okul tatil edilirken, kaçan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Giresun'daki Sosyal Bilimler Lisesi'nde sabah 09.45 sıralarında meydana geldi. A.T (55) adlı eski güvenlik görevlisi, kantinde çalışan Rana Ç. ve kardeşi Gonca Ç'yi silahla vurarak öldürdü.

Olayı gerçekleştiren zanlının, eski hükümlü kadrosunda topluma kazandırılmak üzere aynı okulda istihdam edilen güvenlik görevlisi olduğu, okuldaki işinden kısa bir süre önce uzaklaştırıldığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi gelirken, ağır yaralanan iki kadının tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Olayın ardından kaçan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalanarak karakola götürüldü.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, yaptığı açıklamada, "Bugün yaşanan elim olayda iki okul görevlimizi silahla vurarak vefatına neden olan gene aynı okulda görevli geçici işçi A. T., kolluk kuvvetlerimizce kısa süre içerisinde yakalanmış ve bu hadise karşısında çok yönlü adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Olaydan fiziksel olarak etkilenen öğrencimiz bulunmamakla birlikte duygusal ve psikolojik olarak desteklenmeleri ve travmatik durumların önüne geçilmesi adına çok yönlü olarak psikoeğitim ve rehberlik programları da başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
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