Haberler

Giresun'da Kar Nedeniyle 39 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte 39 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolları yeniden açmak için aralıksız çalışıyor.

(GİRESUN) - Giresun'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı; ekipler, yolları yeniden ulaşıma açmak için karla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.

Giresun genelinde etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı ilçelerde ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İl Özel İdaresi sorumluluk alanında 499, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ağında ise 48 olmak üzere toplam 547 köy yolunun bulunduğu Giresun'da kar yağışından en çok etkilenen ilçe Alucra oldu.

Valilikten alınan bilgiye göre Alucra'da 29, Şebinkarahisar'da 4, Çanakçı'da 3, Piraziz'de 2 ve Doğankent'te 1 olmak üzere il genelinde 39 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele çalışmalarının sürdürülmesi için yol açma ve temizleme çalışmalarında toplam 58 faal iş makinesinin görev yaptığı bildirildi.

Ekiplerin, kapalı olan 39 köy yolunu en kısa sürede ulaşıma açarak vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürdüğü, önceliğin ise sağlık ve acil durum ihtiyaçlarının aksamaması olduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

Özel'in iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mezarlar artık bir tık uzakta: İsteyen fotoğrafını görecek, isteyen dua okutacak

Mezarlıklarda yeni dönem! İsteyenler dua bile okutabilecek
Bakan Şimşek: Yapay zeka sayesinde 2 milyar TL'nin üzerinde verimsiz harcama önlendi

Kamuda yapay zeka tasarrufu! Bakan Şimşek ilk kez rakam verdi
'The Bacım' lakaplı fenomen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

2,5 milyon takipçili "The Bacım" gözaltında
Otomotiv devinden radikal karar! 50 yıllık model tarihe karışıyor

Otomotiv devinden radikal karar! 50 yıllık model tarihe karışıyor
Mezarlar artık bir tık uzakta: İsteyen fotoğrafını görecek, isteyen dua okutacak

Mezarlıklarda yeni dönem! İsteyenler dua bile okutabilecek
Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve fenomen Taner Çağlı gözaltına alındı

Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve ünlü fenomen gözaltına alındı
Fethiyespor'dan Galatasaray maçına özel 3 bin kişilik tribün

Galatasaray maçına özel 3 bin kişilik tribün kuruyorlar