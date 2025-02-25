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Giresun'da Kar Gelin Düğünü: Osman Karadeniz'in Münire İsimli Kardan Gelini

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Giresun'un Kuşköy'ünde Osman Karadeniz, yoğun kar yağışının ardından yaptığı kardan gelinle düğün töreni düzenledi. Takı töreninin ardından horon oynandı. Karadeniz, 'Hayatımın aşkını buldum' dedi.

Giresun'da bir kişi kar yağışının ardından yaptığı kardan geline 'Münire' ismini koydu. Köy sakinlerinin katıldığı bir düğün töreninde takı töreninin ardından horon oynandı.

Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'de ilginç bir düğün yaşandı. Köy sakinlerinden Osman Karadeniz, yoğun kar yağışı sonrası yaptığı kardan gelin için düğün töreni düzenledi. Takım elbisesini giyerek, kardan gelinin ismini 'Münire' koyan Karadeniz, takı töreni de düzenledi. Köy sakinlerinin katıldığı takı töreninin ardından düğüne katılanlar horon oynadı. Karadeniz, 'Hayatımın aşkını buldum' ifadelerini kullanırken, görüntüler sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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