Alagöz Maden ve Taşeron Şirket Şikayetçi Oldu: Sekü Protestocuları Hakkında Soruşturma

Haber: Barış TÜYSÜZ

(GİRESUN) - Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Sekü Köyü'nde Alagöz Maden'in faaliyetlerine karşı protestolar düzenleyen bazı kişiler hakkında şirketin şikayeti üzerine adli soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tirebolu Çevre Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Nihan Emiroğlu Nakiboğlu, derneğin Alagöz Maden'e karşı açtığı davanın avukatı Sevda Karataş Şahin ve Giresun İl Genel Meclis Üyesi Ömer Cebeci, bir şirket çalışanı ile taşeron firma sahibinin şikayeti üzerine Tirebolu Jandarma Karakolu'nda ifade verdi.

Şahin, ifade işleminin ardından yaptığı açıklamada, kendilerine yöneltilen suçlamaları reddettiğini bildirerek, "Orada hukuka aykırı bir işlem yapılacaktı. Biz herhangi bir suç işlemedik. Tam tersine suç teşkil eden bir eylemin engellenmesi için hareket ettik" dedi.

Şahin, Alagöz Maden'e yönelik daha önce çevre ihlalleri nedeniyle kesilen cezaları hatırlatarak, "Biz saatlerce ifade verirken, hukuka aykırı faaliyet yürüten şirket yetkililerinin ifadelerine başvurulup başvurulmadığını merak ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sürecin kendilerini yıldırmayacağını belirten Şahin, "Gözaltılar, ifadeler bizi korkutmaz. Mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

"İddialar gerçeği yansıtmıyor"

Tirebolu Çevre Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Nakiboğlu da ifadesinde, köyde bulunma amaçlarının herhangi bir faaliyeti engellemek değil, hukuka aykırı bir durumun önüne geçmek olduğunu söyledi. Nakiboğlu, "Herhangi bir tehdit, cebir ya da hakaret söz konusu değildir. İddialar gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Nakiboğlu, hukukun üstünlüğüne inandıklarını belirterek, "Defalarca ifade vermeye çağrılsak da geliriz. Buradayız ve hiçbir yere gitmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Giresun İl Genel Meclis Üyesi Ömer Cebeci ise sürecin idari boyutuna dikkati çekti. Alagöz Maden'in farklı bölgelerde yol geçiş izinlerini İl Genel Meclisi'nden aldığını hatırlatan Cebeci, Sekü için aynı prosedürün işletilmediğini öne sürdü.

Cebeci, "Bu makinenin o alana çıkarılması için gerekli izinler alınmadı. İl Genel Meclisi'nin kararları ortada. Buna rağmen makine hukuksuz şekilde köye çıkarıldı. Bugün ifade verenler değil, kurallara uymayanlar sorgulanmalı" diye konuştu.

Sekü Köyü'nde yaklaşık bir aydır süren direnişin temel gerekçelerinden birinin ise Alagöz Maden'in bölgede yürütmek istediği sondaj faaliyetlerine ilişkin mahkeme tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı olduğu belirtiliyor. Köylüler ve çevreciler, mahkeme kararına rağmen bölgede fiili çalışma yürütülmek istendiğini savunarak sondaj faaliyetlerinin hukuksuz olduğunu savunuyor.

Bölge halkı ayrıca, paletli sondaj makinesinin İl Özel İdaresi sorumluluğundaki beton köy yollarından geçirilmesi için gerekli izinlerin alınmadığını öne sürüyor. Köylüler, ağır tonajlı ve paletli iş makinelerinin beton yollar üzerinde doğrudan yürütülmesinin altyapıya zarar verdiğini belirterek, sürecin hem hukuki hem de idari açıdan usulsüz şekilde ilerletildiğini ifade ediyor.

Kaynak: ANKA