Giresun Belediyesi ve özel bir restoran işbirliği ile Atapark'ta karalahana çorbası ikramı

Giresun Belediyesi ve özel bir restoran işbirliği ile Atapark'ta vatandaşlara karalahana çorbası ve mısır ekmeği ikram edildi. Karalahana çorbasının kötü yemekler listesinde yer almasına tepkiler sürüyor.

Giresun Belediyesi ve özel bir restoran işbirliği ile Atapark'ta vatandaşlara karalahana çorbası ve mısır ekmeği ikram edildi.

Doğu Karadeniz yöresinde "pancar çorbası" olarak da bilinen karalahana çorbasının, gastronomi platformlarından TasteAtlas tarafından 2023 yılında dünyanın en kötü 100 yemeği arasında gösterilmesine tepkiler sürüyor.

Giresun Belediyesi önünde düzenlenen etkinlikte, mısır ekmeği ile birlikte yaklaşık bin 500 kişiye ikram edilen karalahana çorbası bir saat içerisinde tükendi.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu yaptığı açıklamada, karalahana çorbasının kötü yemekler listesinde yer almasıyla ilgili değerlendirmeye katılmadığını kaydederek "Bu değerlendirme kimin damak tadına göre, kime göre? Yemeğin en iyi ya da en kötü olduğunu belirlemek çok gerçekçi olmamış. Çünkü pancar çorbası deyince şehrimiz Giresun'un, bölgemizde Trabzon, Rize, Ordu, Artvin, Samsun, Karadeniz ağırlıklı ama bütün Anadolu'da pancar çorbasının ayrı bir yeri, ayrı bir tadı, ayrı bir güzelliği var. İnsanımızda gördüğünüz gibi işte burada pancar çorbası deyince kuyruğa girebiliyorlar. Onun için yapılan değerlenmenin aslında gerçekçi olmadığını, doğru bir tespit olmadığını da burada hep birlikte göstermiş olduk" dedi. - GİRESUN