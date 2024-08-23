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Giresun Alucra'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Giresun'un Alucra ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında park halindeki araçların arasında sıkışan 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Giresun'un Alucra ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında park halindeki araçların arasında sıkışan 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Alucra'da Hükümet Konağı önünde 28 ADH 742 plakalı kamyonetin sürücüsü geri viteste unuttuğu aracını hareket ettirmesiyle park halindeki beş araca çarparak zincirleme kazaya sebebiyet verdi. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar birbirlerine çarparak durabildi. Kaza sırasında aracından inmeye çalışan Kenan Y. isimli vatandaş araçların arasında kalarak yaralandı.

Yaralı Kenan Y., Alucra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğüs bölgesinde kırık olması nedeniyle Alucra'dan Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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