Giresun Adası'nda Turizm Sezonu Açıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu Karadeniz'in tek yaşanılabilir adası olan Giresun Adası, tekne turlarıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Adanın doğal güzellikleri ve tarihi önemi, turistlerin ilgisini çekiyor.

Giresun Adası'nda turizm sezonu başladı

GİRESUN - Doğu Karadeniz'in yaşanılabilir tek adası ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Martı ve karabataklar başta olmak üzere birçok deniz kuşunun doğal üreme alanı olan ve mitolojide, Amazonların yaşadığı ve Herkül'ün "altın postu" aradığı ada olarak geçen Giresun Adası tekne turlarıyla ziyarete açıldı.

Giresun Adası'na Altın Post Gemisiyle ilk seferini yapan tekne işletmecisi Ercan Ayhan, " Giresun'un en önemli turizm alanlarından birisi olan Giresun Adası'na ziyaretçi gidebilmesi için bir takım kriterleri yerine getirmek gerekiyor. Başka bir ulaşım imkanı bulunmayan adaya da bu ulaşım hizmetini vermek istedik. Amacımız turizm yoluyla Giresun ekonomisine ve tanıtımına katkıda bulunmak. Maddi beklentimiz yok, giderlerimizi karşılasak yeter. Bu bir kamu hizmeti" dedi.

Giresun Adası'na ziyaretçi olarak katılan İspanya uyruklu turist Ramon Lopez Mera ise, "Giresun Adası gezisini yaptık. Her şey harikaydı. Şehrin manzarası harikaydı. Devamında adaya vardık. Giresun Adası çok etkileyiciydi. Bir sürü farklı kuş çeşidi vardı. Tarihi yapılar çok güzel ve ilgi çekiciydi. Harikaydı, bayıldım, eğer Giresun'daysanız kesinlikle öneririm, zamanınızın iki saatinizi burayı görmek için ayırmalısınız. Bu gezinin tadını çıkarmalısınız. Ayrıca Herkül ve Amazon kadınların geçmişine yolculuk bir harikaydı" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MESUT ERDOĞAN - Yerel
Müge Anlı'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YKS'ye geç kaldı, babası ikna etmeye çalışırken 'Zaten istemiyordum' dedi

Babası görevlileri ikna etmeye çalışırken oğlunun söylediği bomba
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
Nihal Candan'ın cenazesinden gergin anlar! Basın mensuplarına hakaret etti

Nihal Candan'ın cenazesinde olay çıktı! Kameralara öfke kustu
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran dronu İsrail'i vurdu

Savaşın başından bu yana bir ilk! Demir Kubbe'yi aştı
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.