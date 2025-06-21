Giresun Adası'nda Turizm Sezonu Açıldı

Giresun Adası'nda turizm sezonu başladı

GİRESUN - Doğu Karadeniz'in yaşanılabilir tek adası ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Martı ve karabataklar başta olmak üzere birçok deniz kuşunun doğal üreme alanı olan ve mitolojide, Amazonların yaşadığı ve Herkül'ün "altın postu" aradığı ada olarak geçen Giresun Adası tekne turlarıyla ziyarete açıldı.

Giresun Adası'na Altın Post Gemisiyle ilk seferini yapan tekne işletmecisi Ercan Ayhan, " Giresun'un en önemli turizm alanlarından birisi olan Giresun Adası'na ziyaretçi gidebilmesi için bir takım kriterleri yerine getirmek gerekiyor. Başka bir ulaşım imkanı bulunmayan adaya da bu ulaşım hizmetini vermek istedik. Amacımız turizm yoluyla Giresun ekonomisine ve tanıtımına katkıda bulunmak. Maddi beklentimiz yok, giderlerimizi karşılasak yeter. Bu bir kamu hizmeti" dedi.

Giresun Adası'na ziyaretçi olarak katılan İspanya uyruklu turist Ramon Lopez Mera ise, "Giresun Adası gezisini yaptık. Her şey harikaydı. Şehrin manzarası harikaydı. Devamında adaya vardık. Giresun Adası çok etkileyiciydi. Bir sürü farklı kuş çeşidi vardı. Tarihi yapılar çok güzel ve ilgi çekiciydi. Harikaydı, bayıldım, eğer Giresun'daysanız kesinlikle öneririm, zamanınızın iki saatinizi burayı görmek için ayırmalısınız. Bu gezinin tadını çıkarmalısınız. Ayrıca Herkül ve Amazon kadınların geçmişine yolculuk bir harikaydı" diye konuştu.