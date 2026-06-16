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Sinop'ta içme suyu problemine çözüm çalışmaları

Sinop'ta içme suyu problemine çözüm çalışmaları
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Sinop'un Gerze ilçesinde İl Özel İdaresi tarafından yürütülen içme suyu isale hattı çalışmaları, Yaykıl, Çırnık ve Mahmuttırı köylerinde kesintisiz devam ediyor. Proje ile kırsal bölgelerde sağlıklı ve güvenli su temini hedefleniyor.

Sinop'un Gerze ilçesinde, İl Özel İdaresi tarafından yürütülen içme suyu altyapı çalışmaları devam ediyor.

Sinop İl Özel İdaresi ekipleri, Yaykıl, Çırnık ve Mahmuttırı köylerinde içme suyu isale hattı yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Proje kapsamında bölgedeki köylerin daha sağlıklı, güvenli ve kesintisiz içme suyuna kavuşması hedefleniyor.

Yetkililer, yürütülen yatırımlarla birlikte kırsal bölgelerde yaşam kalitesinin artırıldığını belirterek, "Su hayattır" anlayışıyla hareket ettiklerini ve suyun kaynağını geleceğe güvenle taşımak için çalışmaların planlanan şekilde devam ettiğini ifade etti.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bölge halkının içme suyu sorunlarının önemli ölçüde giderilmesi bekleniyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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