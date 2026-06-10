Germencik'te LGS öncesi güvenlik toplantısı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınav öncesinde emniyet ve güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği toplantı düzenlendi.

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Rıdvan Dirmilli, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Haykırer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aşkın Güneş katıldı. Toplantıda, 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS kapsamında öğrencilerin sınava güvenli, huzurlu ve sorunsuz bir ortamda girebilmeleri için alınacak tedbirler ele alındı. Sınav günü okul çevrelerinde uygulanacak emniyet ve asayiş önlemleri, trafik düzenlemeleri ile kurumlar arası koordinasyon konuları görüşüldü. Yetkililer, öğrencilerin sınav sürecini olumsuz etkileyebilecek herhangi bir aksaklığın yaşanmaması adına ilgili kurumların gerekli hazırlıkları tamamlayacağını belirtirken, sınavın güvenli ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için iş birliği içerisinde hareket edileceği ifade edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı