Germencik Kaymakamlığı'ndan Dolandırıcılık Uyarısı

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Germencik ilçesinde dolandırıcılerin, Kaymakamlık adını kullanarak vatandaşlara tekerlekli sandalye temini bahanesiyle para talep ettiği bildirildi. Kaymakamlık, vatandaşları bu şahıslara itibar etmemeleri konusunda uyardı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, bazı şahısların Kaymakamlık veya Kaymakamlık Özel Kalem adını kullanarak vatandaşları dolandırmaya çalıştığı yönünde ihbarlar üzerine, Germencik Kaymakamlığı'ndan bir uyarı yapıldı.

Germencik Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, son günlerde bazı kişilerin 'tekerlekli sandalye temini' ya da benzeri yardım bahanesiyle vatandaşları arayarak para talebinde bulunduğu belirtildi. Kaymakamlık, bu kişilerin dolandırıcı olduğunu ve hiçbir şekilde itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Konuyla ilgili Germencik Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Son günlerde, bazı şahısların Germencik Kaymakamlığı veya Kaymakamlık Özel Kalem adını kullanarak, vatandaşlarımızı arayıp tekerlekli sandalye temini ya da benzeri yardımlar bahanesiyle para talebinde bulundukları yönünde ihbarlar alınmaktadır. Bu tür taleplerde bulunan kişi ya da kişiler dolandırıcıdır ve bu şahıslara kesinlikle itibar edilmemesi gerekmektedir. Vatandaşlarımızın bu tür durumlarla karşılaşmaları halinde, dolandırıcılığın önlenebilmesi ve sorumluların yakalanabilmesi amacıyla derhal en yakın Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı veya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurmaları önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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