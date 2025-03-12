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Germencik Kaymakamı Öğrencilerle İftar Programında Bir Araya Geldi

Germencik Kaymakamı Öğrencilerle İftar Programında Bir Araya Geldi
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Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, Ortaklar Fen Lisesi öğrencileriyle iftar programında buluşarak, gelecek hedefleri hakkında tecrübelerini paylaştı ve gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, Ortaklar Fen Lisesi öğrencileriyle birlikte iftar programında bir araya geldi. Kaymakam Doğru iftar sonrası öğrencilere rehberlik ederek gelecek hedeflerine dair tecrübelerini paylaştı.

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru Ortaklar Fen Lisesi öğrencileri ile birlikte iftarda buluştu. Okulu ziyaret ederek öğrencilerle birlikte iftar yapan Doğru, ardından onların gelecek planları ve hedefleri hakkında konuştu. Gençlere doğru bir hedef belirleme, azimle çalışma ve geleceğe yönelik adımlar atma konusunda önemli tavsiyeler veren Doğru, kendi tecrübelerinden örnekler vererek öğrencilere cesaret verdi . Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Kaymakam Doğru, onlara hayatlarında başarılı olmak için önemli adımlar atacakları bir döneme girdiklerini hatırlatıp hayatta hedeflerine ulaşmanın önemini vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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