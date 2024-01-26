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Germencik Belediyesi Çocukları Şirinler Müzikli Tiyatro Oyunuyla Buluşturdu

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Germencik Belediyesi, yarıyıl tatili dolayısıyla çocuklara tiyatro gösterisi düzenledi. Başkan Fuat Öndeş, kültürel aktivitelerin sayısını artıracaklarını belirtti.

Germencik Belediyesi yarıyıl tatili dolayısıyla çocukları "Şirinler" adlı müzikli tiyatro oyunu ile buluşturuyor. Yoğun ilgi gören etkinliğe katılan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Çocuklarımızın hem keyifli vakit geçirebilmesi hem de sosyalleşmesi adına kültürel aktivitelerin sayısını artıracağız" dedi.

Germencik Belediyesi, 7'den 70'e tüm Germenciklileri kültür sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle Germencik Belediyesi de çocuklara yönelik karne hediyesi olarak tiyatro gösterisi düzenledi. Germencik Belediyesi Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Konferans Salonu'nda iki seansta sahnelenen "Şirinler" adlı müzikli tiyatro oyunu çocuklardan yoğun ilgi gördü. Aileleriyle etkinliğe katılan çocuklar, bir saat süren oyunda bazı sahnelerde oyunculara eşlik etti, müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

"KÜLTÜREL AKTİVİTELERİN SAYISINI ARTIRACAĞIZ"

Tiyatro etkinliğine katılarak çocuklarla buluşan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Eğitim öğretim dönemimin ilk yarısını tamamlayan ilkokul öğrencilerimiz için karne hediyesi mahiyetinde tiyatro gösterimize büyük ilgi gösteren öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyorum. Germencik Belediyesi olarak bu gibi kültürel etkinlikleri sıklıkla yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın hem keyifli vakit geçirebilmesi hem de sosyalleşmesi adına kültürel aktivitelerin sayısını artıracağız. Başlayacak olan eğitim öğretim döneminin ikinci yarısında tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize kolaylıklar dilerim" dedi.

Etkinliklere katılan aileler de hazırlanan tiyatro etkinliği için Başkan Öndeş'e teşekkür etti.

Kaynak: ANKA / Yerel

Fuat Öndeş Belediye Yerel Kültür Sanat Güncel Haberler

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