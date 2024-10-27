Gercüş'te Maddi Hasarlı Kaza: Aydınlatma Direği Söküldü

Gercüş'te maddi hasarlı kaza, aydınlatma direği yerinden söküldü

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı kazada, refüjde bulunan aydınlatma direği yerinden söküldü.

Gercüş çevre yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 EGN 808 plakalı hafif ticari araç, refüjde bulunan yol levhasına çarptı, daha sonrada aydınlatma direğini yerinden sökerek karşı şeritte durabildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çocukların ve kadınlarında bulunduğu araçta yaralanan olmazken maddi hasar oluştu

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.