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Gercüş'te Hayır Kutusundan 200 Bin Lira Çalındı, 4 Kişi Yakalandı

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Batman'ın Gercüş ilçesinde bir türbenin hayır kutusundan yaklaşık 200 bin lira çalındı. Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla 4 kişiyi çalıntı paralarla birlikte yakaladı.

- Gercüş'te yardım kutusundan para çalındı

BATMAN - Batman'da bir türbenin hayır kutusunun içindeki paralarla çalınmasının ardından jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 4 kişi çaldıkları paralarla birlikte yakalandı.

Batman'ın Gercüş ilçesi Becirman köyü Seyit Bilal türbesindeki hayır kutusu içerisinde bulunan yaklaşık 200 bin liranın 8 Ocak tarihinde çalındı. Durumun bildirilmesi üzerine Batman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri ve Vergili Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren şahısların Mardin'in Dargeçit ilçesinde ikamet ettikleri tespit edilerek operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda B.D., M.Y.G., E.D, S.S.Ç. yakalandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada hayır kutusundan çalınan paraların tamamı ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 kişi ile ilgili işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Gercüş'te Hayır Kutusundan 200 Bin Lira Çalındı, 4 Kişi Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAN ÖNER - Yerel
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