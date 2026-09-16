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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dalkıran ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dalkıran ile görüştü
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etti. Orgeneral Bayraktaroğlu ve beraberindeki Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, ziyarette Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ile görüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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