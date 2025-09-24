Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı Kabul Etti

Haberler

Güncelleme:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Suriye Arap Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mohammed Alsaud'u kabul etti. Kabulde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da hazur bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
