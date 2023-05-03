'Gençliğin Aklına Takılanlar'ı bu ay Altay Cem Meriç cevapladı

Talas Belediyesi'nin genç nesillerin ilmi ve manevi yönden yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla başlattığı "Gençliğin Aklına Takılanlar" programının ikincisi gerçekleştirildi.

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Muhammed Esat Altıntaş'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programın bu seferki konuğu Dr. Altay Cem Meriç oldu. Programa Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da dinleyici olarak katıldı.

Daha önce Kemal Sayar'ın gençlerle bir araya geldiği programın bu ayki konuğu Dr. Altay Cem Meriç'e ilgi büyüktü.

Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen programda özellikle milli ve manevi konularda sorular soran gençler, ateizm, deizm, peygamberlik, şuurlu gençlik gibi konularda akıllarına takılan soruların cevaplarını aradı.

"Gelecekte söz sahibi olacak gençlersiniz"

Program sonunda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yetişen gençliğin çok dolu ve gelecekte söz sahibi olabilecek potansiyel taşıdığının altını çizdi. Başkan Yalçın şunları söyledi: "Kütüphanesinde 4 bin 500-5 bin kitabı olan biri olarak ben sizin ilginize ve sorularınıza hayran kaldım. Bu şu demek, dünyanın geleceğinde benim gençlerim söz sahibi olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum."

Karşılıklı soru-cevap şeklinde sürdürülen program sonunda kura çekilerek katılanlara A. Cem Meriç'in "Peygamberliğin İspatı Haber Delili" isimli kitabı hediye edildi. - KAYSERİ