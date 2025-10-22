Haberler

Bingöl'de Gençlerin El Emekleri Sergilendi

Bingöl'de Gençlerin El Emekleri Sergilendi
Bingöl Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen sergide, gençler tarafından üretilen el emeği ürünler Bingöl Üniversitesi'nde sergilendi. Ahşap yakma, maket yapımı ve geri dönüşüm gibi birçok alandan eserlerin yer aldığı sergide, gençlerin boş zamanlarını verimli değerlendirmeleri ve kurslara yönelmeleri amaçlandı. Katılımcılar, sergideki eserlerden etkilenerek emeği geçenleri takdir etti.

Bingöl'de gençler tarafından üretilen birbirinden farkı birçok el emeği ürün, görücüye çıktı.

Bingöl Gençlik Merkezi bünyesinde gençler tarafından üretilen el emeği ürünler, Bingöl Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde iki gün süreyle sergilendi. Gençlik Merkezinde yürütülen atölye çalışmaları kapsamında gençlerin ürettiği ahşap yakma, su kabuğu, maket yapımı, ahşap rölyef, ahşap yontma, ahşap şekillendirme, alçı kalıp, geri dönüşüm, resim ve filografi gibi birçok alandaki ürünler sergide yer aldı.

Gençlik Hizmetleri Müdürü Yunus Bulmuş, serginin amacının üniversite öğrencilerinin yapılan çalışmaları yakından görerek kurslara yönelmesini sağlamak ve boş zamanlarını verimli değerlendirmelerine fırsat sunmak olduğunu belirtti.

Sergiye katılan öğrencilerden Tuba Neval Ergün, "Bingöl Gençlik Merkezinin arkadaşlarımızla beraber düzenlemiş olduğu sergiye katıldık. Çok güzel el emeği ürünler gördük. Emeği geçen herkesin eline sağlık' dedi. - BİNGÖL

