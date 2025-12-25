Kariyer planlama ve gelecek tasarımı konferansı gençlerle buluştu

Gençlerin kariyer planlaması ve gelecek vizyonlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen "Kariyer Planlama ve Gelecek Tasarımı" konferansı, Teknokent Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Serhat Göksu, gençlerin erken yaşta hedef belirlemesinin önemine vurgu yaparak, bilinçli tercihlerle şekillenen bir kariyer yolunun başarıyı beraberinde getireceğini ifade etti.

Program kapsamında Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Derya Öcal, "Geleceğimizi Tasarlamak" başlıklı sunumunda, bireysel farkındalık, vizyon geliştirme ve doğru planlamanın kariyer sürecindeki rolüne dikkat çekti.

Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gamze İspirli ise "Bilinçli Teknoloji Kullanımı" konulu sunumunda, gençlerin dijital dünyada karşılaşabilecekleri riskler hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, teknolojinin güvenli ve verimli kullanımının önemini anlattı.

Konferansta ayrıca Hazal Yalçıner, "Stres ve Kaygı Yönetimi" başlığı altında öğrencilerin akademik ve sosyal yaşamda karşılaştıkları stresle baş etme yöntemlerini paylaştı.

Programın son konuşmacısı olan 12. sınıf öğrencisi Ravza Nur Yaşar, "Kariyerimi Yönetiyorum" başlıklı sunumuyla kendi deneyimlerini aktararak öğrencilere ilham verdi.

Düzenleme kurulunda Prof. Dr. Derya Öcal, Gamze İspirli, Raşit Göksu ve Serhat Göksu'nun yer aldığı konferans, plaket ve teşekkür belgelerinin takdimiyle sona erdi. - ERZURUM