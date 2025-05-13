GençFest İstanbul'da Başlıyor

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Gençlik Festivali 'GençFest' İstanbul'da düzenlenecek.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen, Türkiye'nin dört bir yanından binlerce gencin bir araya geleceği Gençlik Festivali 'GençFest', 16 Mayıs Cuma günü İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşecek.

Festivalde Türkiye'nin sevilen sanatçıları Erdem Kınay, Ferhat Göçer ve Sagopa Kajmer'in de sahne alacağı dinamik konserler düzenlenecek. Aynı zamanda gençlerin katılım sağlayacağı yarışmalarla, sürpriz konukların gençlerle buluşacağı özel anlarla ve gençliğin sesi olacak çok sayıda etkinlik programda yer alacak. - ANKARA