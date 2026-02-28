Haberler

6 aylık yaşam mücadelesini kaybeden oyuncu İbrahim Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan 27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız, 6 aylık yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Cenaze namazı Kartal Soğanlık Safa Camii'nde kılındı.

İstanbul'da geçtiğimiz yıl Ağustos ayında şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralanan ve 6 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti. Genç oyuncu, Kartal Soğanlık Safa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 15 Ağustos 2025'te Kartal Orta Mahalle Nur Sokak üzerinde meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağacın altında kalan oyuncu İbrahim Yıldız, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Yaklaşık 6 aydır yoğum bakımda yaşam mücadelesi veren genç oyuncudan acı haber geldi. Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Genç oyuncunun vefatı, sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğarken Yıldız'ın naaşı, bugün ikindi namazını müteakip Kartal Soğanlık Safa Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Yıldız'ın ailesi, yakınları, oyuncu arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yıldız'ın cenazesi, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. - İSTANBUL

