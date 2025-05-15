Genç MÜSİAD Antalya'dan Down Sendromlu Bireylere Sabun Yapımı Etkinliği

Genç MÜSİAD Antalya'dan Down Sendromlu Bireylere Sabun Yapımı Etkinliği
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Genç MÜSİAD Antalya, Engelliler Haftası kapsamında Down sendromlu bireylerle birlikte sabun yapımı etkinliği düzenledi. Etkinlik, sosyal farkındalığı artırmayı ve engelli bireylerin üretim süreçlerine katılımını teşvik etmeyi amaçlıyordu.

Genç MÜSİAD Antalya üyeleri, Engelliler Haftası dolayısıyla Down sendromlu bireylerle sabun yapımı etkinliği gerçekleştirdi.

Genç MÜSİAD Antalya Başkanı Ahmet Özkan ve yönetim kurulu üyeleri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Antalya Down Sendromlular Derneği'ne bağlı Üreten Eller Atölyesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında, dernek üyesi down sendromlu gençlerle birlikte sabun yapımı etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte Genç MÜSİAD üyeleri ile özel bireyler birlikte üretim sürecine katılarak hem dayanışma hem de sosyal farkındalık mesajı verdi. Üreten Eller Atölyesi, özel bireylerin mesleki beceriler kazanmasına ve iş gücüne katılmasına katkı sağlayan önemli bir merkez olarak ön plana çıkıyor.

Etkinlik sonrası açıklama yapan Genç MÜSİAD Antalya Başkanı Ahmet Özkan, "Engelliler Haftası kapsamında down sendromlu kardeşlerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk. Üreten Eller Atölyesi'nde gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik, sosyal farkındalık oluşturmanın yanı sıra engelli bireylerin üretim süreçlerine katılımını teşvik etmek adına da anlamlı bir adımdı. Genç MÜSİAD olarak, özel bireylerin istihdamına katkı sağlamak ve toplumsal bütünleşmeyi desteklemek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte hazırlanan sabunlar, gün sonunda gençlere hediye edilirken, hatıra fotoğrafları çekilerek program sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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