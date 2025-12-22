Haberler

SUBÜ'de üniversiteli genç kadınlar bir araya geldi

SUBÜ Rekreasyon Yönetimi Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlik, farklı şehirlerden gelen üniversiteli genç kadınları bir araya getirerek sosyal etkileşim ve kültürel paylaşımı destekledi.

SUBÜ Rekreasyon Yönetimi Topluluğu tarafından düzenlenen 'Genç Kadın Sosyal Buluşma ve Kültürel Etkileşim Günü' etkinliği, farklı şehirlerden gelen üniversiteli genç kadınları bir araya getirdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rekreasyon Yönetimi Topluluğu tarafından düzenlenen 'Genç Kadın Sosyal Buluşma ve Kültürel Etkileşim Günü', farklı şehirlerden gelen üniversiteli genç kadınların katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, katılımcıların bir araya gelerek tanışmalarına imkan sağlayan çeşitli etkinliklere yer verildi. Program çerçevesinde düzenlenen tanışma oyunları, sohbet ortamları ve müzikli etkinliklerle katılımcıların etkileşim kurmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirildi. Etkinlik süresince karşılıklı paylaşımı ve iletişimi destekleyen bir program içeriği sunuldu. Rekreasyon Yönetimi Topluluğu tarafından planlanan buluşmada, üniversite öğrencilerinin sosyal etkileşimini arttırmaya ve farklı şehirlerden gelen genç kadınlar arasında iletişimi güçlendirmeye yönelik bir program uygulandı. - SAKARYA

