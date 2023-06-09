Gemlik Belediyesi Uğur Böcekleri Kreşinde Mezuniyet Coşkusu

Gemlik Belediyesi'nin kadınların iş hayatına katılımına destek sağlamak ve okul öncesi yaş grubundaki çocuklara nitelikli eğitim olanağı sunmak üzere hayata geçirdiği Uğur Böcekleri Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı. Düzenlenen yıl sonu gösterisine, Gemlik Belediye Başkan Mehmet Uğur Sertaslan da katıldı.

Gemlik Belediyesi'nin kadınların iş hayatına katılımına destek sağlamak ve okul öncesi yaş grubundaki çocuklara nitelikli eğitim olanağı sunmak üzere hayata geçirdiği Uğur Böcekleri Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı. Düzenlenen yıl sonu gösterisine, Gemlik Belediye Başkan Mehmet Uğur Sertaslan da katıldı.

İllüzyon gösterisi ve pamuk şeker ikramıyla eğlencenin doruğa çıktığı program, çocukların birbirinden güzel gösteriyle devam etti. Gösterilerin ardından mezun olup ilkokula başlayacak 35 öğrenciye belgeleri, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan tarafından verildi. Keplerini atıp mezuniyet pastasını kesen minikler, doyasıya eğlendi.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Kreşimiz, her yıl onlarca minik öğrencimizi eğitim hayatına hazırlıyor. 3 – 6 yaş arasındaki çocuklarımıza hizmet veren kreşimizden 88 öğrencimiz faydalandı. Çocuklarımızı çok seviyoruz. Onların daha iyi şartlarda eğitim alması için tüm gücümüzü ortaya koyuyoruz. Bugün, 35 öğrencimiz eğitim hayatına adımlarını atıyor. Yolları ve bahtları açık olsun. Vatana, millete, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı birer nesil olsunlar. Gemlik Belediyesi olarak tüm projelerimizi çocukların daha mutlu bir şehirde yaşaması için yapıyoruz" dedi.