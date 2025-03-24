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Gemiçli Yörükler İftar Programında Bir Araya Geldi

Gemiçli Yörükler İftar Programında Bir Araya Geldi
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Eskişehir'de Gemiçli yörükler, düzenlenen iftar programında bir araya gelerek birlik ve beraberliklerini kutladılar. Muhtar Ahmet Bulut'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte misafirlere teşekkür edildi.

Eskişehir'de Gemiçli yörükler ve misafirleri gerçekleştirilen iftar programı ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı.

Seyitgazi İlçesi'nde Gemiç Mahallesi Muhtarı Ahmet Bulut tarafından bir iftar programı düzenlendi. Gemiçli yörükler ve misafirleri, iftar programında bir araya geldi. Seneler içerisinde nüfusun azalmasıyla belli günlerde düzenlenen iftar yemeklerinde bir araya gelen Gemiçli yörükler topluca iftar yaptı. Muhtar Bulut, iftara katılan herkese teşekkürlerini iletti. Program, yapılan duanın ve içilen çayların ardından sona erdi.

"Bu birlik ve beraberliğimizi kutluyoruz"

Gemiç Mahallesi sakinlerinden Osman Kaya, "Değerli misafirlerimiz, "Gemiş Mahallesi'nde muhtarımızın vermiş olduğu iftar yemeğine hepiniz hoş geldiniz. Bugün yemeklerimiz çok güzeldi. Muhtarımızın kesesine bereket Allah bin bereket versin. Bu birlik ve beraberliğimizi kutluyoruz muhtarıda tekrar tebrik ediyoruz. Kesesine bereket" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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